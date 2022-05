Nessuno potrà mai dimenticare il 26 maggio, soprattutto Senad Lulic che – su Instagram – ha augurato ai tifosi…

Una data scolpita nella storia della Lazio e del tifo biancoceleste: il 26 maggio non è e non sarà mai un giorno qualsiasi. Soprattutto per Senad Lulic, protagonista indiscusso di quel pomeriggio all’Olimpico.

Sul suo profilo, l’ex Capitano ha augurato: «26.05.2013 Buon 26 Maggio!!»