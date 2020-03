Lulic, il bosniaco sta meglio e al suo ritorno lo attende il rinnovo

Lulic, il bosniaco ha subito una seconda operazione alla caviglia ma ora sta meglio ed è pronto per tornare

In tanto caos una buona notizia. Se qualche giorno fa parlavamo di non buonissime notizie per quanto riguardava Senad Lulic forse finalmente possiamo fare un sospiro di sollievo. Come riporta il Corriere dello Sport infatti il bosniaco si trova ancora in Svizzera ma sembra che la caviglia stia finalmente iniziando a guarire.

Sono tre settimane che il capitano è out e quando l’infezione sarà guarita del tutto tornerà a Formello per riallenarsi di nuovo in vista del finale di stagione. Per la Lazio intanto Lulic è imprescindibile e ad attenderlo quando tornerà ci sarà anche il rinnovo del contratto fino al 2021.