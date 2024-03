Lulic Lazio, ritorno più vicino? Fabiani gli ha offerto questo ruolo. TUTTI i dettagli

Lulic-Lazio, ritorno probabile? Fabiani gli ha proposto di entrare a far parte del settore giovanile biancoceleste: tutti i dettagli

Come riporta Il Messaggero, la trasferta in Germania conclusasi con l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco potrebbe comunque segnare una svolta positiva in casa Lazio.

Prima della partita infatti Fabiani ha incontrato in hotel Senad Lulic proponendogli di tornare alla Lazio come tecnico di una delle squadre del settore giovanile biancoceleste. L’eroe del 26 maggio ci sta pensando. Per la decisione definitiva servirà un confronto con Lotito, ieri influenzato e assente all’incontro tra i due.