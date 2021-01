Lulic, Immobile e Cataldi celebrano il ritorno: «Il Capitano è tornato» FOTO

La Lazio ha riabbracciato il suo Capitano. Senad Lulic è tornato in campo dopo 11 mesi: Immobile e Cataldi lo hanno celebrato

Ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 71. Come una sorta di legge non scritta che ormai lo lega a quel numero. Senad Lulic è tornato: si è rivisto in campo dopo 11 mesi di assenza e un duro percorso per guarire dal problema alla caviglia.

Tanta l’emozione che lo ha accompagnato, come quella dei compagni che lo hanno celebrato sui social. Immobile e Cataldi – che hanno seguito il match dalla tribuna – lo hanno omaggiato così su Instagram: «Il Capitano è tornato».