Lukaku, la parola d’ordine è precauzione

Lukaku, il belga non è ancora al top della forma e per questo la Lazio non lo rischierà ma proseguirà con un lavoro part-time

A Firenze sono bastati dieci minuti a Jordan Lukaku per fare la differenza. Il belga però dopo quell’apparizione non è più tornato in campo. Non c’è da preoccuparsi però il motivo è uno ed è molto semplice: precauzione.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport infatti lo staff medico e mister Inzaghi non vogliono rischiare il belga finché non sarà tornato in perfetta forma. Le due operazioni alle ginocchia hanno fortemente rischiato di compromettere la sua carriera e allora per questo motivo si procederà step by step. Intanto i tifosi e il mister lo aspettano.