Lukaku: «Inzaghi? Mio fratello Jordan mi ha detto...»

L’arrivo a Milano ieri in serata e il primo allenamento oggi alla Pinetina. La doppia sessione odierna è stato la prima di Romelu Lukaku con il nuovo allenatore Simone Inzaghi.

Al termine del pomeriggio il belga ha parlato ai microfoni di Inter TV:

ESTATE – «Sono stato bene, sono andato a New York e a Miami qualche giorno. Ho riposato un po’ e mi sono allenato per essere in forma per iniziare bene. Abbiamo qualche settimana per prepararci bene per il campionato, speriamo di partire bene e fare ancora meglio dell’anno scorso».

INZAGHI – «Abbiamo parlato tanto il giorno del suo annuncio e anche durante gli Europei. Mio fratello mi ha parlato di lui. E’ un bravo allenatore, penso che aiuterà la squadra a fare grandi cose. Speriamo di lavorare tutti insieme per continuare il percorso iniziato»