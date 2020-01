Romelu Lukaku: «Ho imparato l’italiano seguendo mio fratello Jordan in Serie A»

Romelu Lukaku, l’attaccante dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui parla della prima volta che vide giocare i neroazzurri

Ha imparato l’italiano vedendo le partite del fratello Jordan in biancoceleste. Romelu Lukaku ora gioca in Serie A e ai microfoni di Tika Taka ha parlato anche della prima finale vista nel 1998.

«Giocare qui e nell’Inter era un sogno per me. La prima finale che ho visto da piccolino è stata Inter-Lazio, la finale di Coppa Uefa 1998. Volevo giocare nell’Inter, perché ho sempre ammirato i suoi grandi attaccanti: Ronaldo, Vieri e Adriano. La lingua italiana? L’ho imparato ascoltando le telecronache della Serie A, mentre guardavo le partite di mio fratello . La vita qui in Italia è bellissima, io e la mia famiglia stiamo bene a Milano».