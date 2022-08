Luka Romero e Raul Moro, che futuro per i due?

Quale sarà il futuro di Luka Romero e Raul Moro? In casa Lazio potrebbe esserci spazio soltanto per uno dei due giovani

Il futuro di Luka Romero e Raul Moro è senza alcun dubbio argomento di discussione in casa Lazio. Come sottolineato da Il Tempo, i due dovrebbero far parte delle rotazioni in avanti, ma la sensazione è che resterà soltanto uno.

Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro e il nuovo arrivato Cancellieri, per quanto questo sembra esser destinato a ricoprire il ruolo di vice Immobile: la batteria degli esterni pare esser completa e assortita. Ed è per questo che i dei due giovani potrebbe salutare, con lo spagnolo che sembra esser finito dietro nelle gerarchie.