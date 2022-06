Luka Romero: «Sono soddisfatto e contento di giocare alla Lazio!»

Luka Romero si è raccontato in una lunga ed interessante intervista a beIN Sports: le dichiarazioni dell’argentino

LAZIO – «La Lazio è un grande club – ha sottolineato Luka Romero – quando ero al Maiorca non pensavo di poter venire qui, sono molto soddisfatto di questa scelta. I compagni mi hanno aiutato molto quando sono arrivato. Ascolto ciò che mi dicono i calciatori più esperti. Loro mi danno molti consigli, ed io cerco di tenerne conto perché quella è la cosa più importante. Sono molto soddisfatto di essere qui alla Lazio. Non so cosa mi riserverà il futuro. Io voglio continuare su questa strada, sono soddisfatto di tutto».

SOGNI – «Da bambino avevo due sogni. Il primo era quello di diventare un calciatore professionista. L’altro era quello di vestire la maglia dell’Argentina. Grazie a Dio, sono riuscito ad ottenerli. in questo momento non mi pongo obiettivi, ma vado avanti compiendo un passo per volta. Quando è arrivata la prima convocazione con la nazionale argentina, non potevo crederci. Ero in compagnia di mio fratello, pensavo che avessero sbagliato. Poi ho scoperto che ero stato convocato anche per la selezione Under 20. La prima volta che ho conosciuto Messi ho avuto quasi uno choc. Era venuto a vedere gli allenamenti dell’Under 20. E poi si è allenato con noi. Posso dire che questo è un altro desiderio che ho avuto modo di esaudire».