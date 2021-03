Luiz Felipe saluta Monaco e annuncia: «Vicino a tornare in azione!» FOTO

Con un post su Instagram, Luiz Felipe ha voluto ringraziare i medici che lo hanno assistito a Monaco e ha annunciato il ritorno

Dopo l’operazione e diverse settimane di riabilitazione, Luiz Felipe lascia definitivamente Monaco di Baviera. Il giocatore della Lazio aveva subito un intervento per ridurre l’infortunio alla caviglia e ha svolto una terapia riabilitativa per riprendersi il più in fretta possibile. Sui social, il difensore ha voluto salutare la città tedesca e ha annunciato che si sta preparando a tornare in campo.

«Vorrei ringraziare la dedizione e la professionalità di coloro che mi hanno aiutato a riprendermi a Monaco. Vi auguro tutto il meglio! Ora sono più vicino per tornare in azione!» ha scritto su Instagram il brasiliano, che ha postato una foto insieme al personale medico che lo ha assistito in questo periodo. Per ringraziare questi professionisti, Luiz Felipe ha voluto regalare loro la propria maglia firmata. A breve, Simone Inzaghi potrebbe averlo di nuovo a disposizione.