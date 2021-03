Luiz Felipe resta a Monaco e posa sulla neve: «Sotto zero» FOTO

Luiz Felipe resta a Monaco dopo la sfida della Lazio contro il Bayern. Il difensore posa sulla neve: «Sotto zero»

A Monaco per proseguire con le cure alla caviglia dopo l’intervento subito, ieri sera Luiz Felipe era presente all’Allianz Arena per tifare Lazio contro il Bayern. Mentre oggi la squadra biancoceleste è ripartita per Roma, il brasiliano è rimasto in terra tedesca per continuare ad allenarsi.

Il difensore ha posato sui social sulla neve: «Sotto zero» ha scritto sui social.