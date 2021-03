Luiz Felipe continua a lavorare per recuperare dal suo infortunio. Aggiornamenti arrivano dal suo personall trainer Pablo Dip.

Luiz Felipe è senza alcun dubbio il grande assente di questi mesi in casa Lazio. L’infortunio il conseguente intervento chirurgico stanno infatti costringendo il difensore ai box e lo stanno tenendo lontano dai campi di gioco.

Ma ecco che il brasiliano continua a tener tutti aggiornati sulla sua condizione fisica e sul suo recupero. Stavolta a riprenderlo è stato il suo personal trainer Pablo Dip. Ed ecco che, in un post Instagram di quest’ultimo, è possibile ammirare il centrale verdeoro in alcuni esercizi. «Rimettersi in gioco», questa la frase che accompagna le immagini.