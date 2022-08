Luiz Felipe non ancora tesserato dal Betis: è caos nel club spagnolo

Luiz Felipe non è ancora stato tesserato dal Betis Siviglia: è caos all’interno del club spagnolo. I dettagli

Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Luiz Felipe al Betis Siviglia. Il motivo? Ad oggi il difensore non è ancora stato tesserato dal club spagnolo. Los Verderones stanno vivendo problemi legati al monte ingaggi. Hanno superato i 15 milioni di stipendi (limite salariale imposto dalla Liga) e non sono stati ufficializzati oltre all’ex Lazio, Luiz Henrique, Willian José, Bravo, Guardado, Joaquin e Camarasa (nuovi acquisti e rinnovi). L’uscita di Bartra ha abbassato gli stipendi da 18 a 15 milioni. Non è bastata.

Il Betis ha studiato una formula per cercare di superare l’ostacolo: diminuire gli stipendi per quest’anno e pagare la differenza nella prossima stagione. Luiz Felipe avrebbe accettato la proposta, ma la Liga ha messo lo stop senza dare il via libera a questa formula.