Luiz Felipe al lavoro per il recupero: «Non mi fermerò mai!»

Il difensore brasiliano della Lazio sta continuando la terapia di recupero a Monaco di Baviera dopo l’operazione alla caviglia

La Lazio ha conquistato un’altra importantissima vittoria per la sua stagione. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno battuto per 1-0 il Cagliari con una grande prestazione, nonostante alcuni infortuni. Tra gli indisponibili, infatti, spicca soprattutto il nome di Luiz Felipe Ramos. Il difensore brasiliano si è operato in Germania per risolvere il problema alla caviglia che lo affligge da vari mesi. Nonostante tutto, però, il giocatore non si sta perdendo d’animo e lo dimostra anche nei suoi post sui social.

«Il lavoro continua. Non mi fermerò mai!» ha scritto Luiz Felipe su Instagram. Adesso, sta proseguendo la sua terapia di recupero a Monaco di Baviera, per recuperare dopo l’operazione. I tempi saranno abbastanza lunghi, ma con questa grinta potrebbe tornare presto in campo.