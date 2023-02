Luiz Felipe: «La vittoria contro la Roma? I tifosi laziali erano...»

Luiz Felipe, l’ex giocatore della Lazio ha parlato della vittoria del Betis Siviglia in Europa League contro la Roma

Ai microfoni del canale ufficiale del Betis Siviglia ha parlato Luiz Felipe, il quale ricorda la vittoria degli spagnoli contro la Roma, che ha fatto felici i tifosi della Lazio, ecco le sue parole

PAROLE – La vittoria contro la Roma? Ho giocato nella Lazio. Ci ho passato cinque anni e per me è stato un derby. La gente della Lazio era contenta. In tanti mi hanno chiamato sul cellulare. Il mio primo anno in biancoceleste, a 19 anni, è stato complicato per ambientarmi