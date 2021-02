In attesa di vederlo tornare in campo dopo l’intervento, la Lazio si stringe attorno a Luiz Felipe: i messaggi al difensore

Luiz Felipe ha cominciato il recupero dopo l’intervento alla caviglia subito a Monaco. I compagni non lasciano solo il difensore in questo momento difficile e sui social non perdono occasione per stringersi attorno a lui.

Sotto l’ultimo post social pubblicato, i biancocelesti, da Milinkovic a Patric, da Leiva a Correa fino al capitano Radu, hanno mandato tanti bei pensieri di incoraggiamento al brasiliano, in attesa di vederlo in campo.