Luiz Felipe in Paideia per accertamenti, obiettivo Sassuolo

L’amichevole di Formello del 13 giugno è costata a Luiz Felipe Ramos una lesione muscolare, ma Milan e Lecce dovrebbero essere le ultime gare senza il brasiliano.

Luiz Felipe Ramos si è recato in Paideia per nuovi accertamenti. Il brasiliano è tornato a svolgere lavoro differenziato e punta a mettersi nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi nel giro di qualche giorno.

All’inizio della prossima settimana rientrerà in gruppo e potrebbe rientrare nelle lista dei convocati ed arruolabili per la sfida col Sassuolo in programma sabato 11 luglio alle ore 17.15, unica gara che i biancocelesti disputeranno in pomeridiana. L’allenatore ha confermato in conferenza stampa come il brasiliano sia ormai prossimo al ritorno in campo.