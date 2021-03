Luiz Felipe, un gladiatore per la Lazio: l’omaggio del club VIDEO

Un gladiatore per la Lazio. Il club biancoceleste elogia Luiz Felipe e lo omaggia nel giorno del suo compleanno VIDEO

Giornata di festa in casa Lazio: oggi Luiz Felipe compie 24 anni. Arrivato in Italia nel 2016 per approdare prima alla Salernitana e nel 2017 in biancoceleste, il difensore è cresciuto molto nella squadra di Inzaghi, collezionando vittorie, successi, qualche trofeo e anche qualche gol.

Nel giorno del suo compleanno, il club lo ha voluto omaggiare con un video con i suoi momenti più iconici: un vero e proprio gladiatore per la Lazio.