Luiz Felipe, Gasperini smentisce l’interesse: «Difesa? abbiamo Lovato»

Luiz Felipe non è un obiettivo dell’Atalanta; Gasperini in conferenza di fatto chiuso l’ipotesi di un suo arrivo

La difesa è al completo. Fino a qualche giorno fa l’Atalanta sembrava interessata al profilo di Luiz Felipe anche per far fronte ad una possibile partenza di Romero, direzione Tottenham. Tuttavia in conferza stampa Giampiero Gasperini ha allontanato quest’ipotesi anche se in maniera indiretta: «L’ho detto, siamo a posto perché adesso valuteremo Lovato. Ma l’investimento di quel genere è importante. Se va via Romero? Abbiamo preso Lovato».