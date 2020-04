Luiz Felipe, la Fifa estende il limite di età: potrà essere convocato per le Olimpiadi

Luiz Felipe, una bella notizia per il brasiliano che può ancora accarezzare il sogno di andare alle Olimpiadi

Oltre al danno anche la beffa. Luiz Felipe infatti era pronto per la convocazione olimpica con il Brasile in vista dei giochi di luglio. L’emergenza coronavirus ha scombinato tutti i piani e costretto allo slittamento di un anno. Questo per il biancoceleste avrebbe significato l’esclusione dal team olimpico avendo Luiz Felipe 24 anni nel 2021.

La Fifa però, vista l’occasione eccezionale, ha deciso di estendere il limite di età. Questo vuol dire che i giocatori idonei per giocare nell’Under 23 quest’anno lo saranno anche il prossimo.