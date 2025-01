Luiz Felipe, l’ex Lazio torna in Europa: ha firmato con l’OM, l’annuncio

L’ex difensore della Lazio Luiz Felipe torna in Europa: dopo l’addio all’Al-Ittihad ha firmato con l’Olympique Marsiglia

L’ex difensore della Lazio Luiz Felipe torna in Europa: dopo l’esperienza in Arabia Saudita il brasiliano ha firmato per l’Olympique Marsiglia. Di seguito il comunicato del club.

🗣️ 𝟏 𝟐 𝟑 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 ☀️

Le joueur 0️⃣0️⃣4️⃣ 𝐋𝐮𝐢𝐳 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐬 🇮🇹 rejoint le Peuple Bleu&Blanc 🔵⚪️ Plus d'infos 👉 https://t.co/vddQrUY31V pic.twitter.com/zLDmq6YHIB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 7, 2025

COMUNICATO – «L’Olympique de Marsiglia è lieta di annunciare la firma di Luiz Felipe Ramos. Il 27enne nazionale italiano ha firmato per il club dopo aver superato le visite mediche.

Formatosi all’Ituano FC nel suo nativo Brasile, Luiz Felipe Ramos ha iniziato la sua carriera professionale nel 2015 con i colori del suo club di formazione. Sono bastate otto partite per attirare l’attenzione di numerosi osservatori europei, e nell’estate del 2016 ha firmato per la SS Lazio prima di andare direttamente in prestito all’US Salernitana per fare esperienza e accumulare minuti in Serie B. Ha segnato il suo primo gol nella prima partita con il club e torna nella capitale italiana per la stagione 2017/2018. Difensore solido e versatile, Luiz Felipe Ramos si è presto affermato nella difesa della Lazio sotto la guida del tattico italiano Simone Inzaghi. Dopo aver collezionato 144 presenze con i biancocelesti e vinto una Coppa Italia (2019) e due Supercoppe Italiane (2017 e 2019), firma con gli spagnoli del Real Betis Balompié nel 2022.

All’Estadio Benito-Villamarín, il nativo di Colina in Brasile ha impressionato con la sua personalità e leadership, e ha disputato un’intera stagione, giocando 34 partite. Dopo aver collezionato circa 30 presenze in Coppa dei Campioni con SS Lazio e Real Betis Balompié, l’esperto difensore ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita nell’estate del 2023, dove si è unito a Karim Benzema e N’Golo Kanté all’Al-Ittihad.

Veterano delle giovanili brasiliane, Luiz Felipe Ramos ha scelto di rappresentare l’Italia e ha anche ottenuto la sua prima presenza in Nazionale il 14 giugno 2022 in una partita della Nations League contro la Germania».