Luiz Felipe e Musacchio, pomeriggio di relax in centro – FOTO

Pomeriggio di relax per i due difensori della Lazio Luiz Felipe e Musacchio per il centro di Roma: ecco le foto

Pomeriggio di relax nel centro di Roma per Luiz Felipe e Musacchio. Come testimoniato e mostrato sui loro profili social, i due difensori della Lazio, a poco più di 48 ore dalla sfida con il Sassuolo, hanno deciso di godersi le bellezze della Capitale.

Come si intuisce dai loro canali Instagram, i due hanno scelto una location con vista per godersi questa giornata di sole e un aperitivo. D’altronde i due non saranno della sfida, visto che il brasiliano è squalificato e l’ex Milan non è al meglio dal punto di vista fisico.