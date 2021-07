Luiz Felipe, continua la riabilitazione. Ecco quando andrà in ritiro

Luiz Felipe è ancora alle prese con la caviglia operata. Il difensore brasiliano si aggregherà ai compagni direttamente ad Auronzo

L’ultima stagione per Luiz Felipe è stata a dir poco travagliata. L’infortunio alla caviglia che lo ha costretto a operarsi a gennaio, lo ha tenuto ai box per diversi mesi, minando così la tenuta fisica e dell’articolazione al ritorno in campo. Il difensore ora si trova a Barcellona, dove sta seguendo un iter fisioterapico per tornare al meglio agli ordini di Maurizio Sarri.

Secondo Il Corriere dello Sport, il brasiliano si unirà ai compagni direttamente in ritiro, dopo aver effettuato le visite mediche.