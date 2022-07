Luiz Felipe «Il Betis una delle squadre più importanti d’Europa, che onore»

Luiz Felipe ha pubblicato su Instagram un messaggio per presentarsi ai tifosi – e ai compagni del Betis: le parole

Luiz Felipe è pronto per iniziare la sua avventura tra le fila del Betis. Il difensore, sul suo profilo Instagram, si è presentato al club con un messaggio:

«È un grande onore per me arrivare in un club prestigioso come il @realbetispalombie, una delle squadre più importanti in Europa. Voglio ringraziare il club che mi ha voluto fortemente e mi ha fatto sentire come una parte molto importante di questo ambizioso progetto. Non vedo l’ora di arrivare a Siviglia per iniziare questa nuova avventura, conoscere lo stadio, i miei compagni e i miei nuovi tifosi».