Luiz Felipe non molla. Duro allenamento e carica verso il rientro – VIDEO

Luiz Felipe non molla. Il difensore, dopo l’infortunio e l’intervento alla caviglia, si allena per tornare presto in campo – VIDEO

Non molla Luiz Felipe. Dopo aver subito l’intervento alla caviglia, il difensore continua ad allenarsi per tornare presto in campo. Anche oggi il brasiliano ha mostrato sui social il duro allenamento che sta svolgendo per tornare a giocare con la sua Lazio.

«Il martedì è per coraggiosi» ha scritto sui social il centrale, che ha ricevuto anche tanti messaggi dai compagni di squadra che lo aspettano.