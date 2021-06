Luiz Felipe, messaggio per Correa: «Mi manchi fratello!» FOTO

Sul proprio profilo Instagram, il difensore della Lazio Luiz Felipe dedica un pensiero a Correa. Il rapporto tra i due è splendido

La stagione della Lazio è finita da qualche settimana, l’appuntamento è per luglio, quando i biancocelesti preparanno la nuova stagione agli ordini di Maurizio Sarri. I calciatori non impegnati in Nazionale intanto, sono in vacanza, chi con la famiglia, con i compagni.

Luiz Felipe, inizialmente convocato dal Brasile per le Olimpiadi a Tokyo ha deciso di non partecipare per recuperare dall’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto ai box per circa 3 mesi. Il difensore ha dedicato un pensiero a Correa, con il quale il rapporto è fortissimo.