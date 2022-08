Luisito Suarez: «Lazio? La metto un gradino sotto Inter e Milan»

Luisito Suarez ha parlato a La Gazzetta dello Sport del campionato di Serie A. Le sue dichiarazioni sulla Lazio

SERIE A – «Dove colloco la Juve? Un gradino sotto, come Roma, Napoli, Lazio… Per tutte bisogna attendere gli sviluppi del merca- to, però. Magari arrivano altri big come Di Maria…».