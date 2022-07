Maximiano Lazio, Di Marzio: «Fissate le visite mediche del portoghese»

Non solo Romagnoli. In casa Lazio è in arrivo anche Luis Maximiano: ecco quando il portoghese svolgerà le visite mediche

Infatti, come rivelato da Gianluca Di Marzio, l’estremo difensore sarebbe in arrivo nella Capitale e domani mattina dovrebbe svolgere le visite mediche di rito in Paideia per poi raggiungere Auronzo.