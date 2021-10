Luis Enrique: «Luis Alberto? Scelgo i giocatori più adatti al mio gioco»

Il ct della Spagna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Nations League contro l’Italia

Il ct della Spagna, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Nations League contro l’Italia. Ecco le sue parole:

«Farei di tutto per parlare di chi non è in nazionale, ma non è giusto. Tutti e tre stanno facendo benissimo, Fabian è venuto in Nazionale tante volte. Ma non è giusto dire pubblicamente ciò che non mi piace dei singoli giocatori, il mio compito è trovare i giocatori più adatti al mio stile di gioco e tutti e tre possono tornare in Nazionale e tutti e tre potranno tornare ma poi io devo scegliere».

