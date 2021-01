Luis Alberto sui social: «Vi svelo un mio grande segreto» – FOTO

Luis Alberto ha postato un simpatico video sul proprio profilo Instagram dove mostra un suo grande segreto – FOTO

Luis Alberto ha saziato la curiosità dei propri follower che gli chiedevano cosa fosse quello strano aggeggio che lo spagnolo ha postato su Instagram per recuperare dai match giocati. Si tratta di una camera iperbarica, ovvero una capsula formato casalingo con il trattamento di ossigenoterapia. Questo il video postato dal Mago.

«Ieri in tanti mi avete chiesto cos’era la macchina dove mi trovavo: è una camera iperbarica di oxyhealth, la uso sempre dopo le partite per tornare nuovamente al 100%. Adesso sapete uno dei miei grandi segreti, ecco com’è il recupero post-partita per me»