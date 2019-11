Luis Alberto, lo spagnolo ha avuto un inizio di stagione da incorniciare: ecco i numeri in Italia e anche in Europa

Sempre più Luis Alberto. Lo spagnolo in questo inizio sta stagione sta facendo benissimo con la maglia della Lazio. Miglior assist-man ma non solo.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti in 82 presenze il Mago ha confezionato ben 29 assist per i compagni. Media altissima 0,35 a partita. Nessuno come lui in Italia ma è tra i primi anche in Europa dietro solo a Kevin De Bruyne.