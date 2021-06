Fa discutere la mancata convocazione di Luis Alberto con la Spagna in Euro 2020. Secondo pareggio consecutivo per la Nazionale

La Spagna soffre ancora e trova solo un pareggio contro la Polonia, il secondo in due partite dopo quello all’esordio con la Svezia. Fa ancora discutere la mancata convocazione di Luis Alberto, che avrebbe certamente dato una grande mano alla squadra di Luis Enrique.

In telecronaca RAI viene spiegato: «Luis Alberto non avrebbe sfigurato in questa Spagna. Avrebbe dato il suo contributo. Probabilmente si cerca l’età media molto bassa».