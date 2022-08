Luis Alberto Siviglia, la mamma: «Monchi, riportalo a casa!»

La mamma di Luis Alberto ha lanciato un appello per il trasferimento del figlio al Siviglia. Le sue parole

Il trasferimento di Luis Alberto al Siviglia caratterizzerà il finale di mercato della Lazio. Intanto dalla Spagna arriva un importante investitura per il trasferimento dello spagnolo al club andaluso.

Direttamente dalla Spagna riecheggiano le dichiarazioni della mamma del Mago rilasciate ai microfoni della trasmissione televisiva Jugones: «Il suo ritorno sarebbe il sogno di tutti. Inoltre, potrei andarlo a vedere di persona e non me lo perderei. Il mio biglietto è già prenotato. Dai su, Monchi riportalo a casa!». Alle affermazioni della signora Alconchel seguono quelle del fratello Vincente: «Per me è un orgoglio avere un fratello che gioca nella Primera Division».