Luis Alberto si riprende la Lazio, e ora il rapporto con Sarri...

Luis Alberto si è ripreso la Lazio con una prodezza contro l’Inter: ora da ricucire c’è il rapporto con mister Sarri

Luis Alberto è tornato. Lo spagnolo si è ripreso la Lazio alla sua maniera. Con un colpo di magia. Con un gol che lo stesso fantasista ha etichettato come il più bello della sua carriera. Si è riconquistato un posto da protagonista in biancoceleste dopo che anche nella sfida dell’Olimpico contro i nerazzurri aveva cominciato dalla panchina, per la terza giornata di fila. Nella sua esultanza, sotto la Curva Nord, non è c’è stato alcun riflesso polemico, ma solo la voglia di riaffermare il proprio legame con Lazio. Azzerate tutte le tensioni emerse soprattutto nel ritiro in Germania. La sua voglia di tornare al Siviglia dribblata dalla gioia per il gol all’Inter.

Considerata la voglia di Siviglia del Mago, Sarri aveva formulato un progetto della nuova Lazio anche senza il fantasista spagnolo. Individuando in Ilic del Verona la soluzione alternativa, con l’idea di privilegiare maggiormente le esigenze di copertura nel ruolo. Ilic è stato “bloccato” dalla Lazio in attesa di sviluppi che però non ci sono stati. Ora il Mago punta ad un posto da titolare mercoledì contro la Sampdoria, la voglia di andare via è sparita del tutto. Il suo contratto con la Lazio fino al 2025 con un ingaggio di circa tre milioni a stagione (con vari bonus) era diventato nelle scorse settimane un “peso” per il club biancoceleste. Ora invece tutto sembra passato. Quel gol ha aperto un nuovo futuro insieme. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.