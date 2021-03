Luis Alberto, che dato in CL! Secondo posto per passaggi completati

Luis Alberto chiude la Champions League con un dato importante sui passaggi completati: ecco la statistica

La Lazio è uscita dalla Champions League, ma le statistiche personali dei biancocelesti non deludono. Luis Alberto, in particolare, ha chiuso al secondo posto per passaggi completati:

«Luis Alberto chiude la UCL 2020/21 al secondo posto per passaggi completati nonostante l’azione di pressing avversario: 75, uno in meno di Mendy (Real Madrid) e uno in più di Rodri (City). Milinkovic-Savic è settimo con 64» si legge nella stats di LazioPage.