Luis Alberto: «Se tornerò in Italia? Non c’è altro club al di fuori della Lazio in cui giocherei. Sul futuro dico questo»

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex Lazio, Luis Alberto ha parlato della squadra di Baroni e anche del suo futuro.

PAROLE– Se tornerò in Italia? No, non tornerò. Non c’è altro club al di fuori della Lazio in cui giocherei. La mia carriera da calciatore finirà in Qatar all’Al-Duhail. Magari tornerò in Italia in futuro da allenatore.