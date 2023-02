Luis Alberto, aveva ragione Sarri? Con lui crolla la media-punti della Lazio: da quando è tornato titolare…

Volevate vedere sempre Milinkovic e Luis Alberto insieme dal 1’ in campo? Si chiede Il Messaggero che si risponde anche. Questo è il risultato: 14 punti su 39 in campionato. Per tutto il girone d’andata la rinuncia al Mago dall’inizio era una delle principali accuse mosse a Sarri, quando non arrivava il successo. Sul pressing di Tare, persino Lotito a dicembre era intervenuto a difesa dello spagnolo, depresso da Bergamo per lo scarso impiego e voglioso di trovare altrove maggiore spazio.

A mercato estivo concluso, Vecino era diventato l’equilibratore del centrocampo. Più titolare l’uruguagio, part-time Luis Alberto per spaccare le partite in corsa a ritmo calato. Questa era la soluzione vincente di Sarri, poco gradita ovviamente al pubblico e soprattutto allo spagnolo. Ma non era un capriccio legato ad antipatie del tecnico. Ora c’è pure il riscontro da quando il Mago è tornato al suo posto fisso: 9 punti nel 2023, l’addio alla Coppa Italia in una serata horror a Torino.