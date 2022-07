Luis Alberto si allena: domani le visite, poi la partenza in ritiro FOTO

Luis Alberto è tornato in Italia, pronto a mettersi a disposizione di Sarri: lo spagnolo intanto si allena

Luis Alberto ha salutato la famiglia, rimasta in Spagna, per presentarsi all’appello di Sarri. Il Mago si sottoporrà domani alle visite mediche in Paideia, poi partirà col resto nel gruppo alla volta di Auronzo di Cadore.

Il giocatore però non si è mai fermato e anche oggi, alla vigilia del via, si è allenato: il tutto immortalato da una storia su Instagram.