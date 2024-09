Luis Alberto, la RIVELAZIONE sull'ex Lazio: «C'era la possibilità di TORNARE in Spagna, ma poi...». Cosa è SUCCESSO

Luis Alberto, rivelazione sull’ex Lazio: poteva tornare in Spagna in estate, ma poi… Ecco che cosa è successo

Su Tmw è stata così analizzata la situazione di Luis Alberto, che in estate ha lasciato la Lazio per volare nel campionato qatariota.

IL COMMENTO – «Per lo spagnolo classe 1992 c’era la possibilità di lanciarsi in una scelta di cuore, quella di tornare nel suo luogo preferito, Cadiz. Il problema è però che i giallazzurri sono retrocessi dalla Liga e per un profilo come Luis Alberto, ancora ‘appena’ 31enne, è difficile potersi immaginare in un campionato come quello della seconda divisione di Spagna. E allora vai in Arabia».