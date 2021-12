Luis Alberto pronto a riconquistare Sarri: possibile chance col Venezia

L’ingresso di Luis Alberto contro il Genoa è stato convincente: Sarri pronto a dargli una chance da titolare contro il Venezia

Luis Alberto potrebbe tornare titolare nella gara di mercoledì contro il Venezia, l’ultima del girone di andata prima della sosta natalizia. Lo spagnolo sta cercando di riconquistare la fiducia di Sarri che anche venerdì contro il Genoa lo ha fatto partire dalla panchina.

Come riporta Il Messaggero, lo spagnolo ha impattato benissimo negli ultimi trenta minuti servendo i due assist per i goal di Acerbi e Zaccagni (di straordinaria bellezza quello per l’esterno). Un rapporto, quello tra il tecnico e lo spagnolo, che deve ancora decollare del tutto. Finire bene l’anno mercoledì potrebbe essere un buon viatico per un 2022 di tutt’altro tenore.