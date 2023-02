Luis Alberto, promessa alla squadra dopo l’errore con la Salernitana. Il Mago si deve far perdonare il rigore sbagliato

Come scrive Il Messaggero Sarri ha sottolineato a Formello l’errore di Luis Alberto dal dischetto contro la Salernitana.

Già, perché potrebbe diventare decisivo per le classifiche avulse e la differenza reti della Lazio a fine campionato, con così tante contendenti racchiuse in pochi punti per la Champions. Non pensiamoci adesso, Luis Alberto si farà perdonare in Conference, lo ha promesso. Deve migliorare sui calci d’angolo e da fermo, Sarri stavolta è stato chiaro