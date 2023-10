Luis Alberto, problemi alla schiena per il mago: i dettagli

Luis Alberto, tegola non indifferente per Maurizio Sarri al termine del primo tempo con lo spagnolo che ha accusato un dolore alla schiena

In un primo tempo praticamente perfetto della Lazio, Sarri deve fare i conti con una tegola non indifferente. Al termine della prima frazione di gioco, Luis Alberto ha accusato un problema alla schiena che non gli ha consentito di terminare al meglio la prima parte di gara.

Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff biancoceleste, ma Luis Alberto prosegue la gara.