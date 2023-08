Luis Alberto, Pedullà fa il punto riguardo il rinnovo del mago biancoceleste

Luis Alberto, il giornalista ed esperto di mercato fa il punto riguardo il rinnovo contrattuale del calciatore spagnolo

Rinnovo doveva essere, e la firma è arrivata per il rinnovo di Luis Alberto, il quale proseguirà la sua avventura con la Lazio fino al 2028. A fare il punto riguardo il prolungamento contrattuale dello spagnolo, ci pensa Pedullà che smentisce le voci che vedevano il mago in Arabia e che il suo rinnovo andrà in vigore dal prossimo 4 Settembre.