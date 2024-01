Luis Alberto, spunta una nuova possibilità per il futuro: per lo spagnolo può cambiare tutto

Luis Alberto, spunta una nuova possibilità per il futuro del giocatore spagnolo: ecco cosa potrebbe succedere

Per porre la parola fine alla carriera di Luis Alberto è decisamente troppo presto, visti i 31 anni e il rinnovo con la Lazio da poco firmato, ma potrebbe essere il momento giusto per studiare e formarsi.

Come spiega il Corriere dello Sport, lo spagnolo potrebbe in futuro intraprendere la carriera da allenatore. In campo è sempre stato un riferimento per i compagni e ad inizio stagione aveva colpito per il suo modo di guidare la squadra. Oggi ancora no, ma in futuro chissà che quella panchina…