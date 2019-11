Luis Alberto, il ct Moreno non lo convoca con la Spagna

Luis Alberto, mancata convocazione da parte del ct della Spagna Moreno per il numero 10 biancoceleste

Luis Alberto è tornato ad essere Il Mago. Lo spagnolo lo scorso anno non ha brillato, in questa stagione invece sta dando il meglio di se. Per questo motivo lascia interdetti la decisione del ct della Spagna Robert Moreno che ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della Nazionale.

Tra i nomi non c’è quello del 10 biancoceleste, che proprio nella scorsa pausa invece aveva riconquistato la maglia delle Furie Rosse dopo alcuni anni senza essere mai stato convocato.