Luis Alberto: «Non abbiamo segnato ma contava la qualificazione»

Luis Alberto, lo spagnolo commenta a caldo il passaggio alla fase successiva di Conference League ottenuta contro il Cluj

Al termine della partita contro il Cluj che è valsa la qualificazione agli ottavi di Conference, ha parlato ai microfoni di Radiosei Luis Alberto, che rilascia queste parole

PAROLE – Penso era importante fare la partita come l’abbiamo realizzata, mettere intensità e penso che siamo stati sfortunati nel non fare gol, è importante che ci siamo qualificati e abbiamo fatto una partita seria.

A volte si vince a volte no, questa è la strada. C’era bisogno del tocco in più, abbiamo provato a giocare, ci sono stati degli errori tecnicamente perché era normale in questo campo. La cosa più importante era mettere questa cattiveria, cosa che abbiamo fatto. Gol? Se metto la testa vado su una persona di qua e lo festeggio con lui