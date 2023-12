Luis Alberto, momenti di tensione con alcuni compagni: cosa sta succedendo. Le ultime

Secondo quanto riporta Il Tempo, Luis Alberto in campo non sembra più lui, è al di sotto della sufficienza. Il Mago ha smesso di trascinare i suoi. Per rivedere una Lazio d’alto livello serve un Luis Alberto al top. Contro l’Atletico Madrid ci sono stati momenti di alta tensione con diversi compagni, da Immobile a Zaccagni, passando per Guendouzi.

Per tornare ai livelli che competono ai capitolini serve il guizzo di Luis Alberto. Lo spagnolo può cambiare le sorti di tutta la squadra, ma deve tornare quello di inizio stagione quando, anche se la squadra non girava, sembrava l’unico a crederci.