In un breve video apparso su Twitter, la Lazio ha raccolto le migliori giocate di queste stagione: Milinkovic e Luis Alberto protagonisti

Dal tacco di Marusic in quel di Cagliari alla finta di Correa nel gol, poi rivelatosi inutile, contro la Juventus. In un breve video apparso sul proprio profilo Twiitter, la Lazio ha raccolto tutte le giocate migliori di questa stagione.

Tra i grandi protagonisti non possono che esserci Luis Alberto e Milinkovic. Tra giocate di fino, tacchi, finte, dribbling, cambi di direzione e strapotere fisico e tecnico, lo spagnolo e il serbo confermano davvero di avere una marcia in più. E queste immagini non possono che far stropicciare gli occhi a tutti i tifosi biancocelesti.