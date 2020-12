Luis Alberto al Milan al posto di Calhanoglu? Pioli: «Hakar è un leader»

Il nome di Luis Alberto era stato accostato al Milan per sostituire Calhanoglu: Pioli però sembra voler tenere il turco

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo, Stefano Pioli ha parlato anche di Calhanoglu: il giocatore è in scadenza, tanto che al suo posto era stato fatto il nome di Luis Alberto.

«Hakan è un leader per la squadra, un giocatore troppo intelligente che si sposa bene con qualsiasi compagno. Voglio tenere Calhanoglu vicino agli attaccanti perché sa concludere, ci sta talvolta che si abbassi per migliorare il fraseggio. Ho stima per lui perché è un ragazzo intelligente, che sa leggere bene gli spazi».