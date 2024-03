Luis Alberto si schiera con Immobile: lo spagnolo commenta così l’ultimo post social

Luis Alberto si schiera apertamente a favore di Ciro Immobile: il commento del centrocampista spagnolo sui social

Con un post sui social, Ciro Immobile ha voluto chiedere scusa all’ambiente Lazio dopo l’errore contro il Bayern Monaco, che in qualche modo ha pesato sul risultato finale del match di ritorno.

Un messaggio che ha trovato poi eco in Luis Alberto, che si è subito schierato dalla parte dell’amico e compagno. «Sempre insieme» le parole dello spagnolo, che non si tira indietro in questo momento così complicato.